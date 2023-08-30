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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أصحاب 7 مخابز استولوا على 56 جوال دقيق في حملات بالغربية

مخابز بلدية بالغربية
مخابز بلدية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 7 مخابز بكفر الزيات والسنطة وقطور، استولوا على 56 جوال دقيق بلدى مدعم، وتصرفوا فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتربحوا ماليا بدون جه حق.

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وتلقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 7 مخابز بكفرالزيات والسنطة وقطور، استولوا على 56 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الرقابة التموينية المخابز المخصصة النيابة العامة بمحافظة الغربية تحقيق أرباح جامعة طنطا

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