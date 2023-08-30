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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معطف المطر.. كيف تستعد إسرائيل لحماية بنيتها التحتية خلال الحرب القادمة

أرشيفية
أرشيفية

قال موقع "والا" العبري، إن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، انتهت مؤخرا من حماية 17 محطة كهرباء في جميع البلاد، وذلك على خلفية توجيهات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بالاستعداد للحرب في عدة ساحات في نفس الوقت، بعد التهديد بالقصف بمئات الآلاف من الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار.

وأضافت الموقع العبري، في تقرير له اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 400 بنية تحتية حساسة في إسرائيل لا تزال غير محمية، مشيرا إلى أن النظام الأمني ​​ليس في عجلة من أمره لحمايتها، على أمل أن يساعد نظام الحماية بالليزر الذي يسعى الجيش الإسرائيلي لإدماجه في أقرب وقت.

وتمت حماية المحطات الـ 17، ضمن عملية "معطف المطر" التي صممت لحمايتها من الهجمات الصاروخية.

وبحسب مسؤولين هندسيين، فإن المشروع يشتمل على جدران خرسانية بارتفاع ثمانية أمتار، على غرار الحماية الموجودة على الحدود مع لبنان.

وفي تقرير صدر عام 2020، وجه مراقب الدولة، انتقادات كبيرة للسلطات الأمنية الإسرائيلية وقيادة الجبهة الداخلية؛ بسبب الفجوات في حماية البنى التحتية الوطنية والاستراتيجيات الحاسمة لعمل الدولة مثل البنى التحتية للكهرباء.

وفي أعقاب التقرير، قررت السلطات تحليل نطاق البنى التحتية فيما يتعلق بالتهديدات المختلفة للصواريخ والقذائف الصاروخية من جميع الساحات، الأقرب منها والبعيد، واتخاذ قرار بشأن ترتيب الأولوية في الحماية.

وقال مسؤولون منخرطون في العمليات الهندسية لمشروع "معطف المطر" ومطلعون على فجوات الحماية الموجودة في العمق الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي تعمل على الجمع بين الحماية النشطة لـ"القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"السهم" بأنواعها مع مشروع الليزر، مشيرين إلى أنها في مرحلة تطوير متقدمة جدا.

وبحسبهم فإن هناك حواراً بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية حول ما يجب حمايته فوراً وما يمكن أن ينتظر.

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