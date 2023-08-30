بريطانيا.. استطلاع التايمز يفجر مفاجأة عن موقف الكنيسة من المثليين

أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا أن غالبية كهنة كنيسة إنجلترا يريدون من الكنيسة أن تسمح بزواج المثليين وأن تتخلى عن معارضتها لممارسة العلاقات الحميمية قبل الزواج وللمثليين.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء أنه في تحول كبير في المواقف خلال العقد الماضي، وجد استطلاع أجرته صحيفة التايمز أن أكثر من نصف الكهنة يؤيدون تغيير القانون للسماح للقساوسة بالزواج من المثليين، حيث يؤيد ذلك 53.4% مقابل 36.5% ضده.

آخر مرة سُئل فيها القساوسة الأنجليكانيون عن هذه القضية كانت في عام 2014، بعد وقت قصير من تشريع الزواج المدني للمثليين، وقال 51% منهم إن زواج المثليين "خاطئ"، مقارنة بـ 39% وافقوا على ذلك.

وفي العام الماضي، اندلع خلاف في أول مؤتمر لكنيسة لامبيث في بريطانيا منذ 14 عامًا، وواجه رئيس أساقفة كانتربري انتقادات حادة لتأكيده إعلان عام 1998 بأن ممارسة المثلية خطيئة.

لكن الاستطلاع الجديد وجد أن 64.5% من الكهنة يؤيدون إنهاء التعاليم القائلة بأن "الممارسة الجنسية المثلية تتعارض مع الكتاب المقدس".

ووجد أيضًا أن 27.3% من الكهنة يؤيدون إنهاء أي شرط للعزوبة للمثليين، بينما قال 37.2% إنهم على استعداد لقبول ممارسة الجنس بين المثليين في علاقات "ملتزمة" مثل الشراكة المدنية أو الزواج.

وقال أندرو فورشو كاين، مؤسس حملة الزواج المتساوي في كنيسة إنجلترا، إن الاستطلاع أظهر أنه "لا يوجد عذر لمزيد من التأخير والمراوغة" في الترحيب بالمثليين في الكنيسة.

كما وجد الاستطلاع أن ثلاثة أرباع المشاركين يعتقدون أنه لم يعد من الممكن وصف بريطانيا بأنها دولة مسيحية. وقال ما يقرب من الثلثين (64.2%) إن بريطانيا يمكن أن تسمى مسيحية "ولكن تاريخياً فقط، وليس حالياً".

في التعداد السكاني لعام 2021 في إنجلترا وويلز، وصف أقل من نصف السكان أنفسهم بأنهم مسيحيون لأول مرة.