بعد أزمة تصريحات البابا عن روسيا.. ليتوانيا تستدعي كبير دبلوماسيي الفاتيكان

استدعت ليتوانيا كبير دبلوماسيي الفاتيكان إلى البلاد بعد تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا، ومطالبته الشباب الروس أن يتذكروا أنهم ورثة “الإمبراطورية الروسية العظيمة”.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، دعت وزارة الخارجية الليتوانية السفير البابوي إلى "محادثة" بعد عودة رئيس الأساقفة من العطلة، حسبما قال متحدث باسم الوزارة، اليوم الاربعاء.

وانتقدت أوكرانيا تصريحات البابا فرانسيس عن قياصرة روسيا التي أدلى بها الأسبوع الماضي ورحب بها الكرملين.

وحث البابا فرانسيس الشباب الروس عقب خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي، على تذكر أنهم ورثة قياصرة سابقين مثل بطرس الأول وكاثرين الثانية.

ووصفت أوكرانيا التصريحات بأنها “مؤسفة للغاية”، فيما علق الكرملين على تصريحات بابا الفاتيكان بأنها “مرضية للغاية”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا فرانسيس قصد تشجيع الشباب على الحفاظ على كل ما هو إيجابي في التراث الثقافي والروحي الروسي العظيم والعمل على تعزيزه، وبالتأكيد ليس تمجيد المنطق الإمبريالي.