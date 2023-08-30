مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران عن مواجهة أرسنال

أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، غياب المدافع رافائيل فاران عن مواجهة أرسنال في المقرر إقامتها الأحد المقبل، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب الإصابة.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: “خرج الدولي الفرنسي بين الشوطين في فوزنا 3-2 على نوتنجهام فورست في أولد ترافورد يوم السبت الماضي بسبب هذه الإصابة والتي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع”.

وحل فيكتور ليندلوف محل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يوم السبت الماضي وقال المدرب إريك تن هاج إن ذلك كان لأسباب احترازية بسبب الإصابة.

وقال تن هاج بعد المباراة: “اشتكى من بعض الألم ولم نرغب في المجازفة، لدينا هاري مجواير وفيكتور ليندلوف وبوسعهما تعويضه لذلك لا نريد المخاطرة".

واختتم: “لا أعرف مدى خطورة الإصابة وعلينا الانتظار لتقييم حالته”.

ولم يكشف النادي حتى الآن عن طبيعة الإصابة ومن المتوقع أن يقدم تن هاج تحديثًا إضافيًا يوم الجمعة.