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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الأقصر تختتم برنامجا تدريبيا على التسويق الإلكتروني

لقاء اليوم
لقاء اليوم

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ، البرنامج التدريبى على مهنة التسويق الالكترونى لعدد 17 متدربا ومتدربة على ، بمركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين برنامج الأغذية العالمي WFP ووزارة العمل لتأهيل الشباب على مهن مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال أو من يمثلهم  ومطلوبة في سوق العمل ، وكذلك شاركت المديرية في ندوة للتوعية نظمها اتحاد شباب أرمنت  بهدف تبادل الرؤى والخروج بتوصيات بصورة واقعية لخدمة قضايا الشباب ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالإهتمام بإعداد وتأهيل الشباب من خلال تدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، وذلك بهدف دخول سوق العمل ووظائف المستقبل ، وكذلك التعاون مع الشركاء الاجتماعيين في توعية الشباب بما تقدمه المديريات من خدمات لهم تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير اامديرية العمل بالأقصر  ، أنه في ضوء  توجيهات الوزير حسن شحاته بضرورة الاهتمام بالتدريب المهنى لإعادة تأهيل الشباب حتى يتمكن من الحصول على دخل أو فرصة عمل لائقة ، وبتوجيهات من المهندس أيمن قطامش رئيس  الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، اختتمت المديرية الدورة التدريبية الثانية  للتسويق الالكترونى لعدد 17 متدربا ومتدربة على والذى جرت بمركز التدريب المهنى بالطود  التابع للمديرية ، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين برنامج الأغذية العالمي WFP  ووزارة العمل لتأهيل الشباب على مهن مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال أو من يمثلهم  ومطلوبة في سوق العمل ، وأشار مدير المديرية  إلى أن المديرية تهدف إلى زيادة عدد البرامج التدريبية  المقدمة بالمجان للشباب بشكل يضمن وصولها للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة على مختلف التخصصات والمهن المتوفرة في مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ، مشيداً بمستوى المتدربين ومدى حرص الشباب على الاهتمام بحضور التدريب والاستفادة العملية لمواكبة متغيرات سوق العمل.

وأضاف مدير المديرية ، ان المديرية شاركت في ندوة توعية نظمها اتحاد شباب أرمنت  برئاسة  المهندس اسلام الدهرين تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة بقيادة صلاح رشوان تحقيقاً لأهداف الجمهورية الجديدة التى غرس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى  ، وبناء على توجيهاته بالتكاتف بين الجهات والمؤسسات والكيانات والجمعيات بهدف تبادل الرؤى والخروج بتوصيات بصورة واقعية تخدم جميع فئات المجتمع  ، كما شارك في الندوة النائب محمد عبدالعليم الضبعاوى ، والنائب محمد عطا الله اسماعيل ، اعضاء مجلس النواب ، ومحمد حسين مدير مديرية  التضامن الإجتماعى ، كما تم الرد على استفسارات الشباب حول دور الوزارة في تشغيل ذوي الهمم وإيجاد فرص عمل للشباب وتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل ، ودور وحدة المفاوضة الجماعية وعلاقات العمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

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