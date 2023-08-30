مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي بشأن لاعب ولفرهامبتون

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق شفهي مع ولفرهامبتون واندررز بشأن انتقال لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز إلى حامل لقب البريميرليج.



وقالت التقارير إن الناديين توصلا، خلال المفاوضات الجارية، لاتفاق ينتقل بموجبه اللاعب البالغ عمره 25 عاما إلى مانشستر سيتي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.



وتعاقد ولفرهامبتون مع نونيز في أغسطس الماضي مقابل 45 مليون يورو في صفقة قياسية على مستوى النادي قادمًا من سبورتنج لشبونة بعقد لمدة خمس سنوات.



ويسعى سيتي لتعويض غياب كيفن دي بروين الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في بداية الموسم تبعده عن المنافسات لفترة طويلة.