السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن السيول

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، من السيول المنقولة وسط استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكتب المركز علي منصة “إكس”، أن “السيول المنقولة تتدفق من منطقة هطول الأمطار، وتصل منطقة أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية”.

وأضاف أن |السيول المنقولة قد تكون مفاجئة لسكان المنطقة، ويحتمل أن تكون قوية وتخرج عن مجاريها، وقد تفيض على مدن وبلدات قريبة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال خبير الطقس السعودي، عادل القازنلي، إن أجواء المملكة العربية السعودية ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة تدريجيًّا خلال المدة القادمة حتى يوم 22 و23 سبتمبر.

وحسب قناة "الإخبارية" السعودية، قال القازنلي، إن “هذه الفترة تصادف الاعتدال الخريفي وفيها تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء وتقل عدد ساعات النهار تدريجيًّا وتزداد في الليل”.