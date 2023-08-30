ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالقليوبية

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، خلال فعاليات حملة 100 يوم صحة، والتى تعقد فى قاعات مستشفى بنها الجامعى، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وأشار محافظ القليويبة، إلى أن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار (100 مليون صحة)، ساهمت فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدا على مشاركة محافظة القليوبية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة، بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيروس سى وأمراض السكر والضغط، من خلال عدد من المستشفيات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما تم إطلاق عدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من الدور المجتمعى لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.



وأكد الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام على أهمية تعريف المواطنين بأهمية الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، مضيفا أن اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، قد قامت بتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والعلمية، لتشجيع المواطنين على الاستفادة بخدمات المبادرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الفرق الطبية.



وأشار، إلى أن اللجنة نظمت ورش عمل للفرق الطبية فى المستشفيات، لتدريب وتأهيل الفريق الطبى على إجراء وتطبيق مختلف الفحوصات للأورام التى تستهدفها المبادرة.



كما تم عقد ندوة للتعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تم خلالها الاستماع لمقترحات الفرق المشاركة فى المبادرة مع توضيح آليات العمل فى المبادرة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.