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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: الحرب مستمرة.. وأوكرانيا تحرز تقدما في الهجوم المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تحرز تقدما تدريجيا في الهجوم المضاد، مؤكدا أن واشنطن ستواصل إمدادها بالأسلحة.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “الحرب مستمرة، والأوكرانيون ما زالوا يحرزون تقدماً تدريجياً في هجومهم المضاد”، مضيفاً أن “قتالاً دموياً يدور في أجزاء كثيرة من الجبهة”.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن “واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا فيما يتعلق بالمعدات العسكرية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن هجمات الطائرات بدون طيار الأخيرة على روسيا هي مؤشر على أن «الحرب تنتقل بشكل متزايد إلى الأراضي الروسية».

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وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بودولياك، عند الإشارة على وجه التحديد إلى هجمات المسيرات على منطقة بسكوف الشمالية الغربية الروسية التي ألحقت أضرارا بالطائرات والرحلات الجوية، إن “الحركة المتزايدة للحرب إلى الأراضي الروسية لا يمكن إيقافها”.

ودون أن يعلن المسؤول مباشرة عن الهجمات، قال بودولياك، إن “أوكرانيا تلتزم بصرامة بعدم استخدام أسلحة شركائها لضرب الأراضي الروسية وتعمل حصريا ضمن مبادئ الحرب الدفاعية”.

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