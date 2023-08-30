الجيش الأوكراني يعلن عن خسائر فادحة في القوات الجوية

أعلنت القوات المسلحلة الأوكرانية، اليوم الأربعاء عن خسائر فادحة في سلاح القوات الجوية، خلال المواجهات التي جرت في منطقة أرتيوموفسك.

وأكدت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل ستة طيارين أوكرانيين من لواء الطيران العسكري الثامن عشر الذي يحمل اسم إيجور سيكورسكي في اتجاه مدينة أرتيوموفسك الروسية في 29 أغسطس، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن المتوفين كانوا برتب ضباط، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم وملابسات الحادثة.

وفي 27 أغسطس، أبلغت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين هجوميتين من طراز Su-25 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال 24 ساعة في مستوطنتي مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجي.