اتحاد جدة يجهز عرضًا ضخمًا لـ ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي يستعد لتقديم عرض جديد لـ ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع محمد صلاح.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الاتحاد يستعد لتقديم مبلغ 118 مليون جنيه إسترليني لـ ليفربول لضم محمد صلاح، حيث يختبرون قدرة تحمل النادي الإنجليزي على رفض العرض، على الرغم من إصرار يورجن كلوب على الإبقاء على اللاعب.

وأوضح التقرير أن المفاوضين السعوديين، سافروا إلى أوروبا من أجل إتمام الصفقات قبل نهاية الميركاتو، ومنها صفقة صلاح، حيث أن اللاعب حريص على الاستماع للعروض.

وكان كلوب قد أكد بأن موقف ليفربول ثابت في الاحتفاظ بمحمد صلاح وعدم بيعه.