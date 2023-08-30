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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات التأمين تحصل 35.7 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من 2023

صدى البلد

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين العاملة فى السوق المصري بنسبة 28.9% خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2023.

 

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول حجم الأنشطة المالية غير المصرفية خلال ال6 أشهر الأولي من 2023، أن الأقساط التأمينية المحصلة خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023 سجلت 35.7 مليار جنيه مقابل 27.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 28.9%.


وأشار تقرير الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 17.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو  2023، مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى يونيو  2022، بارتفاع قدره 60 %.


وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة  لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 18.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023، مقارنة 16.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 8.9 %.


وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 31.5 مليار جنيه خلال ال6 أشهر الأولي من 2023، مقابل 23.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 35.7 %.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2023 مقابل 4.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بتراجع 6.1 %.

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