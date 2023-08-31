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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: لا بد من إعفاء لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أنه لابد من فرض اللوائح والقوانين والنظام من أجل مصلحة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك أزمات كثيرة بسبب عدم وجود عدالة في التعامل بين جميع الأندية، مطالبًا بضرورة دعم ومساندة الأهلي في المرحلة المقبلة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي كان في فترة راحة وحاليا يقضي معسكر إعداد في النمسا، فكيف يتم استدعائهم لخوض مباراة دولية، وبدلا من ترك اللاعبين مع مدربهم مارسيل كولر، الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة عنهم وعن الأحمال التي يحصلون عليها، لابد من تفادي الإصابات بداية الموسم، هذا الأمر يجب حله بين كولر وفيتوريا والتنسيق بينهما لابد من اعفاء لاعبي الأهلي من المعسكر".

وأضاف: "أتمنى خروج مسئولين من اتحاد الكرة للرد على التساؤلات بدلا من التجاهل المتعمد خلال الفترة الأخيرة، والكرة المصرية تراجعت بشكل كبير، نصف فرق الدوري أصبحت تعاني من أزمات مالية، وهناك أندية لم تسجل لاعبيها بسبب العقوبات".

وأتم: "لابد أن يكون هناك تواصل بين مسئولي الرابطة واتحاد الكرة مع الأندية، وأتمنى عقد مؤتمر يتحدث فيه الجميع عن كل الأزمات التي نعاني منها، وتتكرر كل موسم".

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