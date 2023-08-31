القطاع الخاص الأميركي يخيب الآمال ويضيف 177 ألف وظيفة في أغسطس

تباطأت وتيرة إضافة القطاع الخاص للوظائف في أميركا وفقًا لتقرير ADP، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي المرن ربما بدأ يتأثر بضغط ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكرت ADP أن القطاع الخاص قد أضاف 177 ألف وظيفة في أغسطس، وهو أقل بكثير من الإجمالي المعدل البالغ 371 ألف وظيفة المضافة في يوليو، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز توقعوا 200 ألف وظيفة في أغسطس.

هذا وأفادت ADP أيضًا أن نمو الأجور تباطأ بالنسبة للعمال الذين غيروا وظائفهم وأولئك الذين بقوا في مناصبهم الحالية.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، في بيان صحفي: “تتوافق أرقام هذا الشهر مع وتيرة إضافة فرص العمل قبل وباء كوفيد".

هذا ويأتي التقرير الأضعف من المتوقع في الوقت الذي ينقسم فيه المستثمرون والاقتصاديون حول ما إذا كان التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن يستمر في الاتجاه الهبوطي إلى 2% دون تباطؤ كبير في الاقتصاد.

وكانت قوة سوق العمل سبباً رئيسياً في نمو الاقتصاد بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون في عام 2023.