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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الصينية: هناك صعوبات في العلاقات مع الولايات المتحدة وجميعها بسبب واشنطن

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن هناك صعوبات وعقبات في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وجميعها بسبب واشنطن.

وأضافت وزارة الدفاع الصينية، أن الاتصالات العسكرية لم تتوقف مع الولايات المتحدة رغم التوترات في العلاقات بين البلدين.

ةفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليون دولار إلى تايوان في إطار التمويل العسكري الأجنبي.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، بأن الصين تعارض بشدة إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان وتدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن تصعيد التوترات في مضيق تايوان.

وقال بينجيو تعليقا على خطط الولايات المتحدة لتزويد تايوان بمساعدة عسكرية بقيمة 80 مليون دولار لوكالة تاس الروسية، إن الصين تعارض بشدة العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان وإمدادات الأسلحة. 

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