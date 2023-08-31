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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 21 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 1980 مترا بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 21 حالة  تعدي على مساحة 1980 م2 بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة:

- 4 حالات تعدي بمساحة 670 م2 عبارة عن شدات خشبية و مباني أسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والمون الاسمنتية بنطاق قري طيبة والمسين بالدلنجات.

- 9 حالات تعدي بمساحة 745 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض بقرية الحاجر بكفر الدوار.

- 3 حالات تعدي بمساحة 435 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بنطاق قرى بغداد والنجاح بمركز بدر.

- حالة تعدي بمساحة 100 م2 عبارة عن شده خشبيه  بقرية محلة الأمير برشيد.

- 4 حالات تعدي على حرم الصرف بمساحه 30 م2 بإدكو.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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