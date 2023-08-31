وقع من أعلى الدائري.. غرق عامل في نهر النيل بالمنيب

لقي عامل مصرعه غرقا في النيل أعلى دائري المنيب بالجيزة، وانتُشل الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط شخص في نهر النيل أعلى دائري المنيب.

اختل توازنه

وانتقل العميد حسن دكروري مأمور القسم والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى عامل يبلغ من العمر 25 عاما، تم التقابل مع صديقه 24 سنة عامل والذي أفاد أنه كان بصحبة المتوفى قادمين من المعادي اتجاه الهرم وأثناء عبور المتوفى من الحارة السريعة، اختل توازنه وسقط في النيل ولم يتهم أحدا بشيء وبسؤال شهود الواقعة لأيدوا ما جاء بالفحص، وأنه تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن