تشكيل رابطة لإدارة المياه بالتجمعات التنموية في الحسنة

التقى المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،بمجموعة من المواطنين المنتفعين بالتجمعات التنموية ، بحضور محمد المغربي سكرتير المركز والمدينة ، ووليد امين مساعد رئيس المركز والمدينة للتجمعات التنموية،وممثل عن إدارة الري ، وذلك لتشكيل رابطة لادارة المياه بالتجمعات التنموية المقامة بقرى مركز الحسنة.

وقال رئيس مدينة الحسنة، التجمعات التنموية التي أقامتها الدولة بوسط سيناء ، بداية لعمليات التوطين بما يحقق التنمية ويضمن حياه كريمه لأبناء هذه البقعة الغالية من الوطن بفضل دعم واهتمام القيادة السياسية

انتخاب رئيس:

حيث تم انتخاب رئيس ونائب للتجمع، لإدارة شؤون التجمع التنموي الكيلو61، وذلك لإدارة عملية تشغيل الأبار الموجودة بالتجمع التنموي، بحيث يصبح التجمع كامل الخدمات بما يحقق الحياه الكريمه والاستقرار للمنتفعين بالتجمع التنموي.

حضر الاجتماع 13 عضوا من المنتفعين بالتجمع التنموي 61 بمركز الحسنة.