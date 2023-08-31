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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

جيهان مديح: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي تعكس أهمية مصر في المنطقة

جيهان مديح، رئيس
جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت  الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، لافتة أن اللقاء عكس الدور الرائد للدولة المصرية إقليميًا ودوليًا باعبتارها ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأشارت "مديح" فى بيان لها اليوم، إلى أن اللقاء شهد التأكيد على الأهمية التي توليها الدولة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، خاصة في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات جمة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.

 

وتابعت: كما بحث المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، خاصة في السودان وليبيا وسوريا، موضحة أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ومقدرات شعوبها، مؤكدة أن ذلك يعكس دور الدولة المصرية الفاعل بالمنطقة تحت قيادة الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الأمن والاستقرار.

 

وأوضحت أن اللقاء يسهم في فتح المزيد من آفاق التعاون وجذب العديد من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوفد أشاد بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، خاصة على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية، وهو ما يعكس أهمية الجهود العظيمة التي اتخذتها الدولة المصرية في المضي قدما نحو التنمية والتعمير.

 

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه بالوفد، بأن موقف مصر ثابت في القضية الفلسطينية، بأهمية دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

جيهان مديح عبد الفتاح السيسي الكونجرس الأمريكي حزب مصر أكتوبر

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