وصول نجمات حفل السعودية لمشاركة محمد الحلو الليلة

وصل فجر اليوم نجمات حفل الفنان محمد الحلو إلى السعودية لمشاركته الغناء فى حفل الليلة والذي يقام على مسرح بنش مارك بجدة.



وكان فى استقبال النجمات الثلاثة ريهام عبد الحكيم وإيمان عبد الغني وهايدي موسي عدد من أفراد الشركة المنظمة واصطحبوهم إلى فندق الإقامة.





ومن المفترض أن يقام الحفل مساء اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساء، ويتم عرض الحفل مباشرة على قنوات mbc مصر.





أسعار تذاكر

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأسعار مختلفة حيث تأتي الفئة الأولى بمبلغ 950 ريال أي ما يعادل 7828 جنيه أما الفئة الثانية بـ750 ريال أي ما يعادل 6180 جنيه والفئة الثالثة بـ350 أى ما يعادل 2884 جنيه والفئة الرابعة بـ200 أي ما يعادل 1648 جنيه والفئة الخامسة والأخيرة تصل سعرها إلى 150 ريال سعودي أي ما يعادل 1236 جنيه.

محمد الحلو:

رد الفنان محمد الحلو، على حالة الجدل والهجوم المثار ضده، بسبب غناء "عمارة يا سعودية"، بدلا من "عمار يا إسكندرية"، عقب الحفل الغنائي الذي أحياه ضمن فاعليات “كاسيت 90”، بمدينة جدة في السعودية، قائلا: "الناس اتهمتني إني غيرت عمار يا إسكندرية، بعمار يا سعودية، وهذا جزء مقتطع من الحقيقة، لكن في بداية الحفل، غنيت "عمار يا إسكندرية"، ورردها "الكورال".

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع عبر فضائية etc، أنه استُقبل بحفاوة وكرم بالغ من الجمهور السعودي، وأُحرجت ألا أرد هذه الحفاوة، فقلت "عمارة يا سعودية"، من باب المجاملة والترحيب والشكر على حسن الاستقبال، وصدرت من قلبي؛ كرد فعل سريع، دون التخطيط المسبق له، أو تغيير للأغنية الأصلية.