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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيلا قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان مركز تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

تصحيح الامتحانات
تصحيح الامتحانات

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، اليوم الخميس، مركز تصحيح القاهرة، في أول يوم من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للدور الثاني.

 

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتصحيح، لخروجها في أفضل حال، موضحا أن الطلاب أمانة في أعناق الجميع، ويجب علينا ألا نضيع هذه الأمانة، فالأزهر يولي أبناءه اهتماما كبيرا لأنهم يحملون أفضل رسالة في تاريخ الإنسانية، وعليهم دور في نشر هذه الرسالة الوسطية المستنيرة.

 

من جانبه شدد الشيخ عوض الله عبدالعال على ضرورة مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة، حتى يتسنى للمصحح وضع الدرجات المستحقة للطلاب دون نقصان، مبينا أن هذه المرحلة لا تقبل أي أخطاء لأنها جزء لا يتجزأ في بناء مستقبل أبنائنا الطلاب.

 

ويشارك في أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني ١٠ آلاف مصحح في تسع مراكز على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة).

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

وكيلا قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية

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