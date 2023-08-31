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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار الغردقة ينجح في اجتياز مراجعة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل

رئيس الشركة المصرية
رئيس الشركة المصرية للمطارات

نجح مطار الغردقة الدولي اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة SGS لنظام الادارة المتكامل IMS  و ذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، ISO 14001 لسنة  2015 لنظام إدارة البيئة و ISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة و الصحة المهنية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي  وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات.

و بهذه المناسبة قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بزيارة لمطار الغردقة الدولي قام خلالها بجولة تفقدية بالمطار حيث قام بالمرور على منطقة التوسعات بصالة السفر الداخلية بمبنى الركاب ٢ و صالة VIP، مشروع مبنى الركاب ١، مشروع الاستندات الجديد بمبنى الركاب ١، مشروع الكاميرات بمنطقة تفتيش السيارات كما تفقد منطقة الاجراءات و التفتيش للوقوف على سير العمل و العاملين اثناء اجراءات السفر و الوصول.

وفي هذا السياق، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن حصول مطار الغردقة الدولي على هذا الإجتياز جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولا لأعلي جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الإلتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ يأتي ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر في مختلف الأنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

جدير بالذكر أن مطار الغردقة الدولي قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر والجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار و العاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.

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