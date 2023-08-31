انعدام الأمن الغذائى العالمى يهدد استقرار دول نامية .. فيديو

عرضت سكاى نيوز عربية تقريرا بشأن الامن الغذائى العالمى، الذى يهدد العديد من الدول النامية.

وحسب التقرير فأن شبح انعدام الأمن الغذائى العالمى يطل برئاسة على العديد من دول العالم وان تقرير استخباراتى أمريكى أشار إلى الأمن الغذائى فى خطر بسبب حرب أوكرانيا.

شحنات القمح

وأوضح التقرير أن عدم وصول شحنات القمح والحبوب للعديد من الدول الضعيفة أحدث اضطرابات سياسية، إضافة إلى زيادة اسعار السلع فى أغلب البلدان.

وأشار التقرير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت أيضا فى ارتفاع مدخلات الزراعة، من أسمدة وغير ذلك إضافة إلى أسعار الوقود.