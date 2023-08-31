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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جمع ثروة شخصية .. ضابط مخابرات أمريكي يكشف معلومة صادمة عن زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، فيل جيرالدي، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي أدرك أنه خسر في الصراع مع روسيا، يحاول يائسًا الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدة المالية من الغرب لإثراء شخصي.

وشدد جيرالدي، على أن "زيلينسكي يعرف أن كل شيء قد انتهى بالنسبة له. كل ما يحاول فعله الآن هو ملء جيوبه قدر الإمكان بأموال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أنه لهذا السبب طلب الرئيس الأوكراني مؤخرا من الولايات المتحدة مبلغ خمسة مليارات دولار لإجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قاضي المحكمة العليا السابق في نيوجيرسي، أندرو نابوليتانو، إن واشنطن تتعمد إخفاء الحقيقة عن المواطنين حول فشل الهجوم الأوكراني المضاد رغم كل دعم الغرب.

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وقال نابوليتانو، إن مصادر في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أخبرته أن التقارير والبيانات الاستخبارية لا تصل إلى الرئيس لأن المعلومات الواردة يتم فلترتها من قبل القيادة العليا للوكالة، فتصل المعلومات التي يريدون سماعها في الإدارة الأمريكية.

حلف شمال الأطلسي زيلينسكي الولايات المتحدة

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