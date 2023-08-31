الاتحاد الأوروبي: قررنا وضع نظام للعقوبات على قادة المجلس العسكري في النيجر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه قرر وضع نظام للعقوبات على قادة المجلس العسكري في النيجر بعد الأحداث التي شهدتها البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن دعمه لقرارات مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" بشأن الأزمة في النيجر.

ووحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت إعداد نظام عقوبات خاص ضد المشاركين في الانقلاب في النيجر مضيفا "سندعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (في قراراتها تجاه النيجر) وقد عبرنا عن ذلك منذ اللحظة الأولى للانقلاب.

وأشار "بوريل" إلى أن الأمر متروك لإيكواس لاتخاذ المبادرات والقرارات من أجل مواجهة الأزمة في النيجر وسنتابع محاولة تنفيذ نفس النوع.