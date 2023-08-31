أول تعليق من لبنان على تمديد عمل قوات اليونيفيل

انتقدت مندوبة لبنان في مجلس الأمن الدولي جان مراد، اليوم الخميس القرار الصادر من المؤسسة الأممية بتمديد عمل قوات اليونيفيل لعام واحد.

وقالت "مراد" إن "قرار التمديد لليونيفيل لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي"، مشيرة إلى أنّه "إذا حاول لبنان جاهدًا إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات "اليونيفيل"، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية"، موضحة أنّ "قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".

ولفتت إلى أن الحركة يجب أن يكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات والاطلاع على مهامها"، مشيرة إلى أن "لبنان طلب تصحيح وترشيد اسم "شمال قرية الغجر"، وهي ليست تسمية هذه المنطقة".