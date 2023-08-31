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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الكيلو يبدأ من 85| تخفيضات 25% على حلاوة المولد.. وهذه أماكن بيعها

حلاوة المولد
حلاوة المولد

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي سيحل علينا يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، ويحتفل المصريون بطقوس في هذه المناسبة، وأبرزها حلاوة المولد النبوي، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم أسعار حلاوة المولد.

حلاوة المولد 

حلاوة المولد

أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة ضمن خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه.

تطوير مصنع حلاوة المولد

وأشار البديوي إلى أن المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط إنتاج العصائر والمربات لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بطاقة 3000 طن سنويا، كما أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من الحلاوة الطحينة لتبلغ 4000 طن سنويا، فيما تتضن المرحلة الثالثة تطوير خطوط إنتاج البسكويت لتتضمن أنواعا مختلفة بتكلفة 6.2 مليون جنيه.

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تخفيضات أسعار حلاوة المولد لعام 2023

وأضاف اللواء عصام البديوى أن المصنع سيقوم بطرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 جنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.

حلاوة المولد 

منافذ بيع حلاوة المولد بوزارة التموين على مستوى جمهورية مصر العربية 

على جانب آخر تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

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