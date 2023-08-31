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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر الحديثة: قررنا تأييد ودعم الرئيس السيسي لاستكمال المشوار.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن حزب مصر الحديثة أعلن تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأضاف وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "أمس كان هناك اجتماع موسع بين القيادات السياسية داخل الحزب والهيئة البرلمانية لمجلسي الشعب والشيوخ وكان هناك إجماع شديد داخل المناقشات للخروج بقرار لمساندة الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لتكملة المشوار".

 

وتابع وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة: "الحزب أعلن تأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات لتكملة المشوار، وهناك اقتناع تام داخل الحزب أن هناك إنجازات تمت على الأرض ونحتاج تكملتها".

 

وأشار وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إلى أن الشعب المصري يعلم جيدا ما يريده، وهو شعب بسيط وصبور، ويعلم أن المركب تسير إلى بر الأمان.

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