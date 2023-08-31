خالد الجندي: الدعوة الإسلامية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدعوة الإسلامية، تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن المساجد تحولت إلى منابر ثقافية.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الدعوة فى مصر شهدت نشاطا ملحوظا، على كافة الأوجه، وتحولت المساجد إلى بؤر ثقافية علمية وقرآنية وفكرية".

واستكمل: "المتشائمون والجاحدون لن يعجبهم هذا الكلام، وهيتهكموا وهيتطاولوا علينا، لكن هذا الإرهاب لا يثنينا عن توجيه الشكر إلى من صنع هذه الطفرة العظيمة".

