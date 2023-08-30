خالد الجندي: أعمال الدنيا لا تحاسب بالنيات فهذا في الأخرة فقط

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النصوص الشرعية، من القرآن والسنة، منها ما هو متعلق بالدنيا ومنها ما هو متعلق بالآخرة، ومنها ماهو للدنيا والآخرة معا.

واستشهد خالد الجندي، في لقائه على فضائية دي إم سي، بقول الله تعالى "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"، فهذا في الدنيا، وكذلك قوله تعالى "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ"، وهذا في الآخرة.

وتابع: أما حديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، مؤكدًا أن هذا في الآخرة أما في الدنيا "إنما الأعمال بالأعمال وليس بالنيات"، فنحاسب الإنسان بعمله وليس بنتيه لأننا لا نعلمها.

وذكر خالد الجندي، أن العقود مبنية على المكاشفة، أي يكون الشكل واضحًا وظاهرًا، ولذا يشترط في العقود التوضيح والكشف عن الشروط وليس بالنيات.

كما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إنه ليس من شخص التطاول على معتقد ودين شخض آخر.

وأضاف خالد الجندى، أن قولة تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) يعني أن الكافر له دين ولكن أنا أقر بدينى وأعتز به، لافتا إلى أنه على الإنسان أن يتحدث عن دينه كيفما شاء دون التطاول على معتقد الآخر، وأنا لى خصوصيتى.



وتابع خالد الجندى، من حقك تمدح ناديك وليس من حقك أن تسب النوادى الأخرى، كما من حقك أن تمدح وطنك وليس من حقك تسب الأوطان الأخرى، كذلك العقيدة، يقول الله: "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ".

