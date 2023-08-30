عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: أعمال الدنيا لا تحاسب بالنيات فهذا في الأخرة فقط

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النصوص الشرعية، من القرآن والسنة، منها ما هو متعلق بالدنيا ومنها ما هو متعلق بالآخرة، ومنها ماهو للدنيا والآخرة معا.

واستشهد خالد الجندي، في لقائه على فضائية دي إم سي، بقول الله تعالى "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"، فهذا في الدنيا، وكذلك قوله تعالى "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ"، وهذا في الآخرة.

وتابع: أما حديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، مؤكدًا أن هذا في الآخرة أما في الدنيا "إنما الأعمال بالأعمال وليس بالنيات"، فنحاسب الإنسان بعمله وليس بنتيه لأننا لا نعلمها.

وذكر خالد الجندي، أن العقود مبنية على المكاشفة، أي يكون الشكل واضحًا وظاهرًا، ولذا يشترط في العقود التوضيح والكشف عن الشروط وليس بالنيات.

كما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إنه ليس من شخص التطاول على معتقد ودين شخض آخر.

وأضاف خالد الجندى، أن قولة تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) يعني أن الكافر له دين ولكن أنا أقر بدينى وأعتز به، لافتا إلى أنه على الإنسان أن يتحدث عن دينه كيفما شاء دون التطاول على معتقد الآخر، وأنا لى خصوصيتى.

وتابع خالد الجندى، من حقك تمدح ناديك وليس من حقك أن تسب النوادى الأخرى، كما من حقك أن تمدح وطنك وليس من حقك تسب الأوطان الأخرى، كذلك العقيدة، يقول الله: "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ".
 

خالد الجندي النصوص الشرعية القرآن الأوطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

ترشيحاتنا

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

تأجيل خامس لضوابط الحدود.. الاقتصاد البريطاني في أزمة بسبب عواقب بريكست

مواعيد المباريات الودية .. تفاصيل معسكر الأهلي في النمسا

صاحب النادي.. وكيل كولر يكشف مدى سعادته في الأهلي

بسبب واقعة تلاوة القرآن على أنغام العود.. بسمة وهبة تبكي بالدموع |شاهد

الرئيس الجزائري يطرح مبادرة من 6 محاور لحل الأزمة في النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ