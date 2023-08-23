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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي : الخلل في العقيدة يؤدى إلى اهتزاز موقف العبد يوم القيامة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخلل في العقيدة لا يتم إصلاحه يوم القيامة، وقد ينجم عنه الكثير من الأفعال التي تغضب الله ورسوله مثل الشرك، والإلحاد، والكفر والكثير منه مظاهر التطرف المختلفة.

الخلل في العقيدة يؤدى إلى خلل موقف العبد يوم القيامة

وأضاف خالد الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة dmc، أن العقيدة مثلها مثل الكهرباء وبالتالي التهاون معها قد يدمر الكثير، لذا يمكن القول إن الخلل في العقيدة يؤدى إلى خلل موقف العبد يوم القيامة. 

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن العقيدة لا يوجد بها استثناء على الإطلاق، حيث تسير هذه العقيدة على الأنبياء والرسل والعالم أجمعين، ولهذا قال الله في كتابه العزيز: "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

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وفي لقاء سابق، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عند فتح مكة؛ كسرت الأصنام، لكن حتى الآن ما زال يوجد إله كاذب يعبده الكثيرون من الناس، مضيفا أن 90% من سكان الكرة الأرضية يعبدون هذا الإله المزيف.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "هذا الإله الخطير، هو إله الهوى، أما تلقى واحد عارف إنك بتتكلم صح، وطالع يغلطك، أو مش قابل منك نصيحة، أو تقول كلمة حق، وتلاقى اللي قدام منك يتهمك بالنفاق، أما تلاقي واحد بيعامل زوجته بطريقة سيئة، أو تلاقي زوجة ناكرة فضل زوجها عليها، أو واحد بيتطاول على الصحابة والعلماء؛ اعرف إن دول بيعبدوا هواهم".

وأكمل خالد الجندي حديثه: "عبادة الهوى، تعنى سماع هواه، وليس بالعبادة المعروفة، زي عبادة الشيطان، يعنى اتباعه"، لافتا إلى أن القران الكريم ذكر هذا الإله المزيف، في قول اله- تعالى-: "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ".

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية العقيدة يوم القيامة الخلل في العقيدة لعلهم يفقهون

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