خالد الجندي: 90% من الناس يعبدون هذا الإله المزيف| فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عند فتح مكة؛ كسرت الأصنام، لكن حتى الآن ما زال يوجد إله كاذب يعبده الكثيرون من الناس، مضيفا أن 90% من سكان الكرة الأرضية يعبدون هذا الإله المزيف.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "هذا الإله الخطير، هو إله الهوى، أما تلقى واحد عارف إنك بتتكلم صح، وطالع يغلطك، أو مش قابل منك نصيحة، أو تقول كلمة حق، وتلاقى اللي قدام منك يتهمك بالنفاق، أما تلاقي واحد بيعامل زوجته بطريقة سيئة، أو تلاقي زوجة ناكرة فضل زوجها عليها، أو واحد بيتطاول على الصحابة والعلماء؛ اعرف إن دول بيعبدوا هواهم".

وأكمل حديثه: "عبادة الهوى، تعنى سماع هواه، وليس بالعبادة المعروفة، زي عبادة الشيطان، يعنى اتباعه"، لافتا إلى أن القران الكريم ذكر هذا الإله المزيف، في قول اله- تعالى-: "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ".



