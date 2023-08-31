إيرلينج هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

فاز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022-2023.

وحصد هالاند الجائزة بعدما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولات دوري أبطال اوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز هالاند بجائزة هداف بطولتي الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.

تفوق هالاند على زميله كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

فاز الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2022-2023.

وحصد جوارديولا الجائزة بعدما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولات دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتفوق جوارديولا على منافسيه، لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق، سيموني إنزاجي مدرب فريق إنتر الإيطالي.

وغاب جوارديولا عن حفل الاتحاد الأوروبي الخاص بالجوائز، بسبب إجرائه عملية جراحية في الظهر.