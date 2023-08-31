تغييرات جذرية في الجيش التايواني استعدادا لحرب محتملة مع الصين

قالت نائبة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني، تساي إنشي، اليوم الخميس، إن هناك تغيرات كبيرة ستشهدها البلاد العام المقبل، نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجهها الجزيرة من قبل الصين. وتتمثل تلك التغيرات في:

أولا، ستشكل قيادة الدرك كتيبتين جديدتين.

ثانيا، قيادة الاحتياط ستضيف 10 ألوية احتياط جديدة.

ثالثا، مدة الخدمة العسكرية الإلزامية عند التجنيد ستكون سنة واحدة.

رابعا، من المقرر تسليم الدفعة الأولى المكونة من 38 دبابة أمريكية من طراز M1A2 إلى تايوان.

وتحظي تايوان بدعم سياسي وعسكري كبير من الولايات المتحدة، التي أعلنت اليوم تسليم تايوان صفقات أسلحة جديدة، حتي تتمكن من الرد على التهديدات الصينية المستمرة.

ومن جانبها تقول الصين، إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولا يوجد في العالم سوي صين واحدة.