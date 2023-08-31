تعبئة الجيش الأوكراني.. تحذير أمريكي بعد قرار يائس من زيلينسكي

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، توني شافير، إن قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تعبئة الجيش الأوكراني مرة أخرى يشير إلى انتقال البلاد من الهجوم إلى الدفاع.

وتابع شافير: "إذا أعلنت عن التعبئة في الوقت الذي تخسر فيه، فمن المحتمل أنك تسير في موقف دفاعي”.

وأضاف: “أعتقد أنه يحاول الآن التخطيط للدفاع مع بداية الخريف".

وأوضح شافير، أن “الرئيس الأوكراني يكرر سيناريو ألمانيا النازية بعد معركة كورسك، التي اضطرت إلى التراجع وتجنيد المراهقين والمسنين في الجيش، حيث لم يكن هناك ببساطة أي أشخاص في سن الخدمة العسكرية”.

وقال: "لم يبق أحد… لقد نفد الأوكرانيون في سن التجنيد.. كلهم ​​الآن في ساحة المعركة".