أخلصت للوطن.. الدبيبة يدافع عن نجلاء المنقوش بعد أزمة التطبيع مع إسرائيل

دافع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد المجيد الدبيبة، اليوم الخميس، عن وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش والتي سعت إلى التطبيع بين ليبيا وإسرائيل.

وقال "الدبيبة" خلال اجتماع مجلس الوزراء الليبي، إن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا هذا الوطن، ودافعت عنه في كل محفل.

واتهم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أن المنقوش، خصومه ومعارضيه السياسيين بمحاولة استغلال ما حدث في روما لتصفية حسابات ضيقة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

يذكر أن الدبيبة، أصدر قرارا بإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، بعدما كشفته تل أبيب عن لقاء عقد بين المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، ناقشا خلاله خطوات التطبيع بين البلدين، وهو الأمر الذي أثار غضب عارم في ليبيا، وخرج المتظاهرون في بعض المدن احتجاجا على خطوة الحكومة الليبية ممثلة في المنقوش.