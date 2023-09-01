عبيد أول طبيب مصرى يحصل على درع التميز والأبتكار فى علاج السمنة

قال الدكتور محمد عبيد أول طيب مصرى عربى يحصل على درع التميز والأبتكار فى علاج السمنة، أنه حصل على البكالوريوس الماجيستر والدكتوراه من مصر.

وأضاف محمد عبيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أنه حصل على الثانوية العامة من الولايات المتحدة وكان الأولى على مدرسته وعادل للقاهرة لظروف أسرية.

علاج السمنة

وأوضح أول طيب مصرى عربى يحصل على درع التميز والأبتكار فى علاج السمنة أن القصر العينى متميز فى تأهيل افضل الاساتذه، معقبا:" اكبر دكتور قسطرة قلب وأكبر دكتور مناظر بألمانيا تخرجا من القصر العينى".

وعن الجائزة التى حصل عليها، قال محمد عبيد، أنه يعمل فى علاج السمنة بدون جراحة، واكثر من نشر ابحاث فى هذا الشأن، لذا استدعته أحدى الشركات الأمريكية المتخصصة فى ذات الشأن ومنحته الجائزة، والتى يستطيع من خلالها تدريب الأطباء على مستو العالم