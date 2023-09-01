طريقة تنفيذ ومكان إعدام سفاح الجيزة ..تفاصيل

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، في 1 فبراير ا2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، وإصدرت محكمة النقض حكما نهائيا بإعدامه وينص القانون علي طرق معينة لتنفيذ حكم الاعدام

حيث تنص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إجراء خاصا في أحد السجون العمومية بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن