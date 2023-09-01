مباحثات جزائرية - أمريكية حول تطورات الأزمة في النيجر وآفاق تعزيز حل سياسي لها

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال اتصال هاتفي تلقاه، أمس /الخميس/، من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالشؤون الأفريقية، مولي في، تطورات الأزمة في جمهورية النيجر.



وحسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صحفي؛ فإن المكالمة تم تخصيصها لاستعراض تطورات الأزمة في جمهورية النيجر، وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في تعزيز وتفعيل حل سياسي لها، وذلك على ضوء المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وأطلع عطاف المسؤولة الأمريكية على العناصر الرئيسية لهذه المبادرة، وعلى ما تحمله من تصور شامل لحل الأزمة في النيجر بمختلف أبعادها ضمن مقاربة تشاركية تشجع مساهمة جميع الأطراف الراغبة بذلك سواء على المستوى الداخلي في النيجر، أو على المستويين الإقليمي والدولي.