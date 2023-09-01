بملابس ملفتة...ندى الكامل تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها برفقة زوجها.

لافتت ندى الكامل الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان ستان ذا أكمام طويلة وقصير الغاية و اتسم التصميم باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت ندي الكامل حذاء صيفي باللون الذهبي، كما تزينت بمحموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة و نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.