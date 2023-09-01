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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع مرض السرطان

كريم العراقي
كريم العراقي

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي وفاة الشاعر كريم العراقي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك.

وكتب عارف على صحفته: "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي".

 

وكان كريم العراقي قد أصيب منذ ما يقرب من عام بمرض السرطان وخضع خلال الفترة الماضية للعديد من العمليات الجراحية إلا أن حالته بدأت تسوء يوما بعد الأخر إلى أن وافته المنية فجر اليوم.

 

نبذة عن الشاعر كريم العراقي 

ولد كريم العراقي في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، وحصل  على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.، كما عمل كريم العراقي معلمًا في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي. 

 

بداية مشوراه

وبدأ كريم العراقي  الكتابة والنشر منذ أن كان طالبًا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب. 

 

وتنوعت اهتمامات كريم، وشملت كتابة الشعر الشعبي والأغنية والأوبريت والمسرحية والمقالة، فضلا عن اهتمامه بالثقافة والأدب منذ أن كان طالبًا في مرحلة الابتدائية لأنه كان كما يبدو عبقريًا.

 

جوائز حصل عليها 

وحصل  كريم العراقي على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.

 

وغنى من شعره عشرات المطربين العراقيين والعرب

الشاعر كريم العراقي وفاة الشاعر كريم العراقي كريم العراقي

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