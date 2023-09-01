رفيق الدرب.. كاظم الساهر ينعى الشاعر الكبير كريم العراقي بكلمات مؤثرة

نعى المطرب كاظم الساهر صديقه الشاعر الكبير كريم العراقي والذى وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.



وكتب كاظم الساهر على حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام: الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا اليه راجعون.





أهم أعمال الراحل كريم العراقي

ويعتبر كريم العراقي من أهم الشعراء العراقيين الذين حرصوا على التنوع فى أعمالهم وأغانيهم، بالإضافة إلى تعاونهم مع كثير من المطربين وعلى رأسهم الفنان كاظم الساهر.

علاقة كريم العراقي بكاظم الساهر





وبدأت علاقة الشاعر كريم العراقي بكاظم الساهر فى الجيش حيث قدما سويا أكثر من 70 أغنية منها إلى متي وصباح الخير وحياري يازمن وياالحبيب ويادنيا ووين أخذك ويامدلل وكل ماتكبر تحلى وعيد وحب ودلع النساء والمستبدة وأفراح.





تعاون كريم العراقي مع المطربين العرب

وبجانب عمله مع كاظم الساهر تعاون كريم العراقي مع عدد كبير من المطربين العرب والمصرين، منهم ديانا حداد وفضل شاكر وعمر العبداللات وسميرة سعيد ومحمد منير وهاني شاكر واصالة نصري وصابر الرباعي وآخرين.



تعاون كريم العراقي مع المطربين العراقيين

وتعاون أيضا الراحل مع مطربين عراقيين منهم رضا الخياط وماجد المهندس وعادل مختار ورضا العبدالله.

