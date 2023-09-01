من أنهى حياة مراقب أمن إمبابة.. التحريات تجيب

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة مراقب أمن بمنطقة إمبابة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع سالم متفرع من القومية العربية في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وتبين أن الجثة لمراقب أمن يدعى "تامر.ز." يبلغ من العمر 40 سنة، فارق الحياة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث لاستجواب شهود عيان والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.