عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أنهى حياة مراقب أمن إمبابة.. التحريات تجيب

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة مراقب أمن بمنطقة إمبابة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع سالم متفرع من القومية العربية في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وتبين أن الجثة لمراقب أمن يدعى "تامر.ز." يبلغ من العمر 40 سنة، فارق الحياة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث لاستجواب شهود عيان والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

النيابة العامة الجيزة مراقب امن امبابة امبابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ترشيحاتنا

السكة الحديد تتيح حجز تذاكر القطارات من هاتفك المحمول| تفاصيل

وزير التعليم العالي: بدء الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

من الجمعة إلى الجمعة.. 4 سور في القرآن تحفظ المسلم

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ما فحواها؟

إسرائيل: اتفاق بين المالية ومنظمة المعلمين يلغي الإضراب

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان الأناقة| شاهد إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

كاتب أمريكي يكشف مفاجأة صادمة عن ابنة إيلون ماسك.. تفاصيل

كارثة...ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ