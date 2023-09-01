حال انتقاله لاتحاد جدة.. ترتيب محمد صلاح في قائمة أغلى 10 صفقات في التاريخ

يكثف نادي اتحاد جدة السعودي جهوده للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ورغم إعلان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح ليس للبيع، إلا أن النادي السعودي لا يزال يتمسك بالأمل للتعاقد مع النجم المصري.



وبحسب تقارير صحفية، فإن اتحاد جدة قدم عرضا جديدا لنادي ليفربول بقيمة 150 مليون يورو لإقناعه بالموافقة على رحيل محمد صلاح.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي في صيف 2025، وتبلغ القيمة التسويقية لنجم الريدز 65 مليون يورو.

وفي حال انضمام محمد صلاح من اتحاد جدة مقابل 150 مليون يورو، سيحتل النجم المصري المركز الثالث في قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم.

الترتيب الحالي لقائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:

1- البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان (2017) مقابل 22 مليون يورو

2- الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان (2018) مقابل 180 مليون يورو



3- البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة (2018) مقابل 126 مليون يورو



4- البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد (2019) مقابل 126 مليون يورو



5- الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي (2023) مقابل 121 مليون يورو



5- الإنجليزي ديكلان رايس من وست هام إلى آرسنال (2023) مقابل 121 مليون يورو



6- الإسباني أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة (2019) مقابل 120 مليون يورو.



7- الإنجليزي جاك جريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي (2021) مقابل 117مليون يورو.



8- البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان إلى تشيلسي (2021) ماقبل 115 مليون يورو.



9- البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس (2018) مقابل 112 مليون يورو.



10- الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس (2016) مقابل 110 مليون يورو.