خبر سار لجماهير الزمالك .. مصطفى شلبي يشارك في التدريبات الجماعية

شارك مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت مشاركة مصطفى شلبى في التدريبات عقب تماثل اللاعب بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها في السابق بكسر في وجه القدم ، وكان اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى مصطفى شلبي الفقرة التأهيلية والبدنية كما شارك في التقسيمة الفنية بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

عودة محمود علاء

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، مشاركة محمود علاء مدافع الأبيض بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة مزق في أربطة الأنكل، وأدى على اثرها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

وخاض محمود علاء الحصة التأهيلية و البدنية كما شارك في التدريبات الفنية والتقسيمة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته الطبية.

عودة المحترفين الثلاثة

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، انتظام الثلاثي التونسي حمزة المثلوثي و السنغالي إبراهيما نداي و البنيني سامسون أكينيولا استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب عودتهم من بلادهم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وشارك الثلاثي حمزة المثلوثي و سامسون أكينيولا و إبراهيما نداي في الفقرة التأهيلية والبدنية على هامش المران بصورة طبيعية.

عقب ذلك خاض حمزة المثلوثي التقسيمة الفنية الخفيفة مع باقي اللاعبين في حين واصل نداي وسامسون أداء تدريبات تأهيلية إضافية تحت إشراف الجهاز الفني لعلاج الإرهاق عقب عودتهما مؤخرا إلى القاهرة.

جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق وجميع أعضاء الجهاز المعاون له.

وقام أوسوريو بتحية اللاعبين وطالب المدير الفني من الجميع ضرورة التركيز والعمل بكل جدية والاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد على ضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

معسكر مغلق بمصر الجديدة

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا للموسم الكروي الجديد .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الأول صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجميع أعضاء الجهاز المعاون له، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.