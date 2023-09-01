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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحزن يسيطر عليه.. شاهد عمرو عبدالجليل قبل تشييع جثمان شقيقه

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

يشيع بعد قليل الفنان عمرو عبد الجليل جثمان شقيقه والذي وافته المنية مساء أمس الخميس.

 

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل منذ ساعات رحيل شقيقه، وطلب الدعاء له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دون تحديد هويته وإذا كان توأمه أو شقيقه الآخر. 

 

وبعد ساعات أوضح الفنان عمرو عبد الجليل هوية شقيقه الراحل، وهو المستشار هشام عبد الجليل، وليس توأمه أيمن، وكشف عن موعد الجنازة والعزاء. 

 

وتشيع جنازة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل اليوم الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد المدينة المنورة، أبراج عثمان في المعادي، ثم يقام العزاء في نفس اليوم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

 

 

 

رحل شقيق عمرو عبد الجليل في الوقت الذي كان يحتفل فيه بطرح فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم” الذي انضم لفريق عمله رغم عدم تواجده في الجزء الأول “حريم كريم”.

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