الأمن العام يضبط 6 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) هارب من تنفيذ عدد (97) حُكم بإجمالي مدد حبس بلغت 136 سنة وكفالات مالية.

كما تم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) هارب من تنفيذ عدد (55) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 7 سنوات وكفالات مالية .

وتمكنت الحملات من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) هارب من تنفيذ عدد (112) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالي مدد حبس بلغت 42 سنة ، وكفالات مالية.

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (57) حُكم "مستأنف – جزئى" بإجمالي مدد حبس بلغت 57 سنة ، وكفالات مالية.

وضبط (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية) هاربة من تنفيذ عدد (143) حكم "جزئى" بإجمالي مدد حبس بلغت 34 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (125) حُكم "مستأنف – جزئى – غرامة جزئية – غرامة مستأنفة" بإجمالى مدد حبس بلغت 94سنة ، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.