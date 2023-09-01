طبيب الزمالك يزف بشرى للجماهير بشأن أوباما وشلبي وعلاء

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تماثل الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء ومصطفى شلبي للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

وقال أسامة إن الثلاثي شارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أسامة أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تعافي من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وشارك في جانب من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.

وفي نفس الوقت أشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق يواصل البرنامج التأهيلي بشكل ممتاز، للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الجمعة، فترة الإعداد للموسم الجديد، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.