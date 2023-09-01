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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تركوا الجثة على السلم.. عصابة عائلية تتخلص من مسنة لسرقة 6 غوايش

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جُثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (ربة منزل ، ونجلتها ، وزوج نجلتها – لهم معلومات جنائية - مُقيمين بالعقار محل البلاغ).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا بقيامهم بالإتفاق فيما بينهم على سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها وبتاريخ الواقعة قامت الأولى والثانية بإستدراج المجنى عليها للشقة سكنهما كونهما تربطهما علاقة جيرة سابقة ، وقامتا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة والإستيلاء على (مشغولاتها الذهبية "6 غويشة ، سلسلة , قرط ، خاتم " – مبلغ مالى) ، وعقب ذلك أخبرا الثالث وقامتا بتسليمه "خاتم ذهبى" خاص بالمجنى عليها لبيعه وإحضار سيارة لمساعدتهم فى التخلص من الجثمان حيث قام ببيع الخاتم الذهبى (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية "سىء النية") ولم يفى بوعده لهما ولم يُحضر السيارة، ولدى محاولتها التخلص من الجثمان وحال نزولهما به على سلم العقار شعرت بهما إحدى قاطنات العقار فقامتا بترك الجثمان بمكان العثور وإنصرفتا خشية إفتضاح أمرهما .

كما أرشدوا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنهما وإنفاق المبلغ المالى .. كما أمكن ضبط العميل سيئ النية وبحوزته الخاتم. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

AA56A043-A2CE-49D1-B1FC-4780CF9C5BFF
AA56A043-A2CE-49D1-B1FC-4780CF9C5BFF
أجهزة وزارة الداخلية إسكندرية المشغولات الذهبية المجني عليها خاتم ذهبي سرقة المشغولات الذهبية وزارة الداخلية

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